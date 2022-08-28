В окупованому Севастополі силовики затримали чоловіка за українську пісню

Чоловіка вирахували за допомогою відео з камер спостереження, на які потрапило його авто, а також акаунтів у соцмережах.
У тимчасово окупованому Севастополі "правоохоронні органи" затримали чоловіка, який заспівав у своїй машині пісню "Ой у лузі червона калина".
Про це повідомляє qirim.news.
Як пишуть пропагандистські телеграм-канали, чоловіка звинуватили у "дискредитації" армії РФ.
Окупанти похвалилися тим, що затримання чоловіка провели жорстко, уклавши його обличчям вниз на асфальт. Щоб підняти "бунтівника" із землі, один із силовиків тягнув його за волосся.
Нагадаємо, у Криму заарештували діджея, який увімкнув українську пісню у кафе.
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