В окупованому Шахтарську лунають вибухи: повідомляють про пожежу на складі боєприпасів (відео)

З міста на окупованій території Донецької області під звуки вибухів на російському складі боєприпасів евакуюють місцеве населення.

У ніч проти 8 липня у місті Шахтарську Донецької області окупаційна “влада” увімкнула сигнал повітряної тривоги. Після цього почулися вибухи від детонації боєприпасів, які зберігалися на складі військ РФ.

Як повідомляють місцеві мешканці в соцмережах, вибухи не вщухають уже впродовж кількох годин.

На опублікованих відео видно, що пожежа, яка виникла на складі, де зберігалися боєприпаси російської армії, надзвичайно масштабна.

Окупанти оголосили про евакуацію місцевого населення.

В коментарях припускають, що детонація боєприпасів на військовому складі може тривати ще декілька днів.

Нагадаємо, раніше в Росії спалахнув склад з боєприпасами. В результаті окупаційна армія залишилася без близько 400 протитанкових ракет.

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