В окупованому Сімферополі спалахнула сильна пожежа: місцеві чують звуки вибухів (фото, відео)

В окупованому Сімферополі, АР Крим, у четвер, 6 квітня, спалахнула масштабна пожежа. Місцеві кажуть, що чують звуки вибухів, а гауляйтери стверджують, що це "горить птахофабрика".

Про це повідомляє проєкт "Крим. Реалії".

Місцеві гауляйтери стверджують, що у селі Перове, що на околиці Сімферополя, "горить птахофабрика".

А от жителі Криму повідомляють, що вони на місці займання чують звуки вибухів, які схожі на детонацію боєприпасів.

Наразі офіційно невідомо, що сталось на окупованому півострові.

Нагадаємо, розвідка України звернулася до мешканців тимчасово окупованого Криму та запропонувала їм співпрацювати з українськими військовими.

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