В окупованому Скадовську пролунала серія вибухів - ЗМІ

Пізно ввечері 4 листопада у тимчасово окупованому Скадовську пролунала серія вибухів.

Про це інформує Суспільне Херсон.

"У тимчасово окупованому Скадовську було чутно вибухи, повідомляють місцеві жителі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ввечері 4 листопада ЗСУ завдали успішних ударів по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у тимчасово окупованій Керчі.

Крім того, ми раніше інформували, що у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області у суботу, 4 листопада, пролунав вибух.

Читайте також: