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В окупованому Скадовську пролунала серія вибухів - ЗМІ

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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202
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В окупованому Скадовську пролунала серія вибухів - ЗМІ

Вибух / Фото: Associated Press

Про вибухи повідомляють місцеві жителі.

Пізно ввечері 4 листопада у тимчасово окупованому Скадовську пролунала серія вибухів.

Про це інформує Суспільне Херсон.

"У тимчасово окупованому Скадовську було чутно вибухи, повідомляють місцеві жителі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ввечері 4 листопада ЗСУ завдали успішних ударів по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у тимчасово окупованій Керчі.

Крім того, ми раніше інформували, що у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області у суботу, 4 листопада, пролунав вибух

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Дата публікації
Перегляди
202
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