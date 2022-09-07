В окупованому Сєвєродонецьку учні "навчаються" вдома без світла та Інтернету – Гайдай

У тимчасово окупованому Сєвєродонецьку на Луганщині учні, які не виїхали з міста, змушені навчатися самостійно вдома, де немає світла й Інтернету.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його даними, у Сєвєродонецькій громаді лишилися 840 учнів. Із загальної кількості станом на початок 2022 року ця цифра складає усього 8 %.

"Тим часом батьки 840 сєвєродончан все вирішили за них і обрали життя в окупації. Із невідомою програмою, невизнаними документами, які їм видадуть, з обмеженим спілкуванням із учителями. Останнє, можливо, і добре. На самоті дитина менше отруїться російської пропагандою, якою педагоги сповнені після курсів підвищення кваліфікації в РФ", - зазначив він.

Він зазначив, що такою кількістю учнів окупанти намагаються заповнити одразу п’ять шкіл.

Так, 1 вересня окупанти відкрили усього одну. Ще чотири навчальних заклади якимось чином пройшли "реєстрацію", але освітній процес там організували не в офлайн режимі, і навіть не в онлайн.

"А у якійсь дивній заочній формі. Діти приходять на подвір’я школи, отримують завдання для самостійного вивчення матеріалу і повертаються додому, де немає ані світла, ані Інтернету. Як готуватися у темряві? Як самостійно вивчати закони фізики, логарифми або граматику – незрозуміло", - наголосив Гайдай.

Також очільник ОВА розповів, що 8 248 хлопців і дівчат, які евакуювалися до безпечних регіонів України або за кордон, навчаються зараз онлайн за програмою Нової української школи. Їх готують 654 педагоги.

Нагадаємо, окупанти змушують мелітопольських школярів фотографуватися з портретом Путіна.

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