В окупованому Токмаку осетинський "мобік" поскаржився, що його побили російські н*цисти

На окупанта з Північної Осетії напали "свої", побили, назвали "ч*ркою" та заявили, що "Россия для русских".

В окупованому Токмаку Запорізької області російські військові побили "мобіка" з Північної Осетії на ґрунті національної ворожнечі.

Про це розповів сам постраждалий окупант Арсен Теміраєв, передають російські телеграм-канали.

Він поскаржився, що в окупованому Токмаку на нього напали "свої", побили та заявили, що "Россия для русских".

"До нас залітає декілька машин. Звідти вилітають озброєні до зубів солдати з пов'язками "військової поліції". Нас, як свиней, поклали обличчями на підлогу. Ставилися, як до худоби. Били прикладами. У мене вся голова розсічена, все тіло побите. Решта хлопців так само.

Коли я лежав на підлозі, поряд із моїм вухом вистрілили з автомата. Розпечене дуло притискали до моєї спини. Я думав, що нацисти по той бік. Виявляється, вони всередині нас", – говорить окупант із Північної Осетії.

За його словами, співробітник військової поліції РФ запитав, хто він за національністю.

"Я відповів, що осетин. "Ч*рка ти їб**а. Росія для росіян". У цей момент настільки прикро було, що ми там на позиціях начебто викорінюємо цю ненависть, цей нацизм, а ці нацисти – вони всередині нас. Я вже чесно вам скажу, вже не знаю, проти кого йти і куди далі йти. Коли такі речі відбуваються, починаєш сумніватися у всьому", – заявив зазомбований окупант, який раптом "прозрів", коли зіткнувся з російським шовінізмом на власній шкурі.

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