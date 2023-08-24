В окупованому Токмаку пролунали вибухи: спалахнула сильна пожежа (відео) 

У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області у четвер, 24 серпня, пролунали вибухи. На місці події спалахнула сильна пожежа.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Федоров опублікував відео із тимчасово окупованого Токмака на Запоріжжі. Там повідомляють про звуки вибухів, після чого спалахнула сильна пожежа.

"Гаряче у т.о.Токмаку. Палкі вітання окупантам передані", - написав Іван Федоров.

Деякі телеграм-канали повідомляють, що у місті був знищений окупаційний командний пункт. Наразі офіційної інформації про інцидент немає.

У тимчасово окупованому Токмаку пролунали сильні вибухи

Нагадаємо, в окупований Токмак Запорізької області прибув новий підрозділ загарбників з Бурятії, які одразу ж почали знущатися з місцевих мешканців.

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