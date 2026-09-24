В окупованих Олешках – справжній голод: західні ЗМІ б’ють у набат через критичну ситуацію

Голод (ілюстративне фото) / © Фото з відкритих джерел

Реклама

В окупованих Олешках на Херсонщині дедалі гострішою стає гуманітарна криза. Місцеві жителі вже кілька місяців живуть завдяки запасам і врожаю, зібраному влітку, однак із настанням осені продуктів стає все менше.

Про це повідомляє Tagesschau.

Реклама

Олешки розташовані на лівому, окупованому Росією березі Дніпра, фактично біля самої лінії фронту. Місто значною мірою відрізане від зовнішнього світу, а територія навколо нього замінована.

Реклама

Допомагати мешканцям намагається уродженка Олешок Ксенія Архипова, яка після початку російського вторгнення перебуває на підконтрольній Україні території.

За її словами, люди виходять на зв’язок лише тоді, коли з’являється така можливість, і часто просять допомогти з евакуацією або знайти безпечніше місце в місті.

«Ксюша, можеш викреслити мого батька зі списку на евакуацію, він помер уночі», — один із таких дзвінків цитує Архипова.

Продукти закінчуються

За словами Архипової, остання вантажівка з продуктами потрапила до Олешок ще 26 травня.

Реклама

Влітку місцеві виживали завдяки городині — картоплі, моркві, кабачкам та іншим овочам. Тепер ці запаси поступово вичерпуються.

Одна з мешканок міста розповіла ARD, що їсть лише раз на день — коржик із солоним помідором і чай.

«Тепер осінь, і справжній голод починається саме зараз», — каже Архипова.

За різними оцінками, в Олешках залишаються від приблизно 1200 до 2000 людей.

Реклама

Росіян звинувачують у використанні цивільних як прикриття

У Кремлі звинувачують Україну в проблемах із постачанням міста, стверджуючи, що цьому нібито заважають обстріли.

Водночас незалежна журналістка Заріна Забріскі, яка тривалий час досліджує ситуацію в Олешках, стверджує, що російські війська навмисно утримують цивільних у замінованому місті.

За її словами, російські військові розміщують артилерійські позиції та операторів дронів у житлових будинках.

«Українських цивільних використовують як живі щити», — заявила вона.

Людей не можуть навіть поховати

Архипова також розповіла, що вже кілька місяців мешканцям нібито забороняють ховати загиблих. За її словами, це підтверджували навіть окремі російські військові через канали зв’язку в соцмережах.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявляв, що українська та російська сторони раніше домовилися про створення гуманітарного коридору для евакуації людей з Олешок.

Міжнародний комітет Червоного Хреста готовий супроводжувати таку евакуацію, однак російська сторона поки не погодилася на її проведення.

Що відомо про ситуацію в Олешках: останні новини

Як ми писали, в окупованих Олешках на Херсонщині тисячі людей фактично опинилися в блокаді. За даними Bild та українських джерел, місто тривалий час не має стабільного постачання продуктів, а виїзд для цивільних майже неможливий. Із наближенням холодів запаси їжі вичерпуються, а гуманітарна ситуація погіршується. Україна та міжнародні організації намагаються домогтися евакуації, однак Росія, за даними видання, не погоджується на гуманітарний коридор.

Окремо українська влада повідомляла, що в самих Олешках залишаються щонайменше 47 неповнолітніх. Водночас омбудсмен Дмитро Лубінець оцінював кількість людей в Олешках та районі у понад 6 тисяч, серед них — близько 200 дітей.

Через відсутність погодженої евакуації люди намагаються вибиратися самостійно, зокрема через заміновані території, ризикуючи потрапити під обстріли або удари дронів. Також мешканці потерпають від нестачі їжі, води та медикаментів.

Новини партнерів