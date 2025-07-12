В окупованих Олешках знищили ворожих операторів БПЛА, які тероризували Херсон (фото)

Удар по Олешках на окупованій Херсонщині / © Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Реклама

Вчора, 11 липня в Олешках на окупованій Херсонщині, внаслідок українського удару було ліквідованого кілька ворожих екіпажів БПЛА, які цілеспрямовано вбивали мирних мешканців Херсона.

Про це повідомив командир відділення 24-го штурмового батальйону «Айдар», молодший сержант Станіслав Бунятов, позивний «Осман» у Telegram.

За даними військового, у відповідь на це росіяни почала хаотично обстрілювати Херсон дронами-камікадзе «Молнія».

Реклама

«Важко вкладається в голові той факт, що люди намагаються жити — ходити до супермаркету по їжу, виховувати дітей, гуляти в парках — і водночас боротися за життя з русоб****, які безцеремонно вбивають не тільки дорослих, а і дітей, в тому числі немовлят«, — зазначив „Осман“.

Керівник «Центру вивчення окупації» Маріуполя Петро Андрющенко також заявив, що ціллю стали оператори російських дронів.

© Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

«Наші вдарили по місцю базування операторів БПЛА. Ті під завалами. Росіяни пробують евакуювати, але наші не підпускають російських евакуаторів. Наші друзі кажуть, що те той самий підрозіл БПЛА, що тероризує Херсон. Вже почались вигадки про сто тисяч цивільних під завалами. Як завжди», — пише Андрющенко.

Раніше повідомлялося, що українська військова розвідка підірвала газопровід у Сибіру

Реклама