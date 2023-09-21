В Олешках на Херсонщині дрони-камікадзе знищили окупанта і два ворожих човни: з'явилося відео

Бутусов наголосив, що загарбники не матимуть спокою на українській землі, ні на суші, ні на воді.

В окупованих Олешках на Херсонщині дрони-камікадзе знищили окупанта і два ворожих човни, поміж яких він ховався.

Про це повідомив український журналіст Юрій Бутусов у Telegram та оприлюднив відео.

"Окупант не матиме спокою на українській землі, ні на суші, ні на воді. Цього разу "кара небесна" у вигляді дрона-камікадзе наздогнала загарбника у тимчасово окупованих Олешках, Херсонської області. Російський солдат перебував біля двох човнів, у той момент, коли прилетіла перша "пташка" та відправила його в інші світи. Друга ж спокійно добила човни", - йдеться у дописі під відео.

На Херсонщині дрони-камікадзе знищили окупанта і два ворожих човни

Нагадаємо, що українська розвідка підтвердила, що завдала ракетних ударів по місцях дислокації російської техніки в окупованому Криму вдень 20 вересня.

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