В Олешках окупанти вивісили російський прапор на будівлі адміністрації

Міський голова розповів, що окупанти мають намір патрулювати вулиці.

В Олешках Херсонської області на будівлі адміністрації окупанти вивісили російський прапор.

Про це розповів міський голова Євген Рищук у своєму Facebook.

За його словами, війська РФ заходять до міста та мають намір патрулювати вулиці. Тому Рищук звернувся до мешканців з проханням не виходити з будинків у комендантську годину.

"У нас виникло питання з патрулюванням вулиць. Місцеві патрулі не будуть співпрацювати з російськими. Тобто росіяни вже будуть самі патрулювати вулиці. У комендантську годину вийдеш, дивіться, щоб не закінчилося розстрілом на місці", - каже Рищук.

Він додав, що у місті комунальні служби та парки поки що працюватимуть. А щодо евакуації з Олешок – очікують на відповідь з Києва.

"Місто майже порожнє, дуже багато людей виїхали за цей час. Важко про це говорити, але до тих пір, поки я можу контролювати певні процеси в місті, я контролюватиму", - додав мер Олешок.

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