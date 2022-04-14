В Олешках окупанти вивісили російський прапор на будівлі адміністрації

Міський голова розповів, що окупанти мають намір патрулювати вулиці.
В Олешках Херсонської області на будівлі адміністрації окупанти вивісили російський прапор.
Про це розповів міський голова Євген Рищук у своєму Facebook.
За його словами, війська РФ заходять до міста та мають намір патрулювати вулиці. Тому Рищук звернувся до мешканців з проханням не виходити з будинків у комендантську годину.
"У нас виникло питання з патрулюванням вулиць. Місцеві патрулі не будуть співпрацювати з російськими. Тобто росіяни вже будуть самі патрулювати вулиці. У комендантську годину вийдеш, дивіться, щоб не закінчилося розстрілом на місці", - каже Рищук.
Він додав, що у місті комунальні служби та парки поки що працюватимуть. А щодо евакуації з Олешок – очікують на відповідь з Києва.
"Місто майже порожнє, дуже багато людей виїхали за цей час. Важко про це говорити, але до тих пір, поки я можу контролювати певні процеси в місті, я контролюватиму", - додав мер Олешок.
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