В олігархів РФ пропонують забирати ресурси на фінансування війни: в ISW розповіли деталі

Ідею, щоб "віджимати" в російських олігархів ресурси на спонсорування війни, просуває Пригожин.

Російські силовики можуть створювати інформаційні умови виправдання націоналізації ресурсів олігархів на фінансування військових дій.

Про це зранку 25 грудня повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Так, керівник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин відвідав похорон вагнерівця у Санкт-Петербурзі 24 грудня, де заявив, що терористичній державі необхідно конфіскувати розкішне майно та житло в еліт, які ігнорують або не підтримують військові дії через страх втратити розкішний спосіб життя.

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Згідно з нісенітницею Пригожина, ці олігархи підтримують бачення, згідно з яким, мовляв, "західні куратори" мають "домінувати" у Росії в обмін на спонсорство їхнього способу життя і порівняв сучасну російську олігархію з Україною чи Росією 1990-х років.

Блогери пов’язані з ПВК "Вагнер", підтримали критику Пригожина на адресу російських чиновників і похвалили його підтримку військових дій.

На думку Інституту вивчення війни, Пригожин використовує такі популістські пропозиції, щоб підняти свій авторитет серед суспільства і вплинути на повернення жорсткіших заходів націоналізації. В ISW нагадують, що Путін "націоналізував" великий бізнес на початку 2000-х, щоб зміцнити свою авторитарну клептократію.

Тим часом, 24 грудня раптово помер генеральний директор російського суднобудівного підприємства “Адміралтейські верфі”, розташованого в західному порту Санкт-Петербурга, 66-річний Олександр Бузаков. За час його керівництва “Адміралтейські верфі” почали спеціалізуватися на будівництві вдосконалених дизельних підводних човнів, здатних запускати крилаті ракети “Калібр”.

Нагадаємо, Міністерство оборони Великої Британії повідомляє, що у росіян не лише брак боєприпасів, а й обмежена наявність крилатих ракет. Тому Москва також обмежила свої далекобійні ракетні удари по українській інфраструктурі - приблизно раз на тиждень.

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