В ООН допускають, що Росія “технічно” не порушила угоду ударом по порту в Одесі — NYT

Чиновник ООН, який займає високу посаду, у коментарі американському виданню припустив, що Росія скористалася лазівкою в угоді, яка не забороняє завдавати удари по військових об’єктах в українських портах.

Високопоставлений чиновник Організації Об'єднаних Націй (ООН) пояснив, як Росія могла завдати ракетного удару по морському порту в Одесі і не порушити угоду про "зерновий коридор".

В коментарі The New York Times неназваний посадовець припустив, що Росія, можливо, "технічно не порушила угоду".

За його словами, російська сторона не зобов'язалася уникати атак на ті частини українських портів, які безпосередньо не використовуються для експорту зерна. Можливо, Москва спробувала використати лазівку, якщо поруч знаходилися військові об'єкти.

“Незрозуміло, на що були націлені удари і чи була вражена якась зернова інфраструктура", - цитує NYT свого співрозмовника

Водночас американське видання цитує міністра сільського господарства України Миколу Сольського, який заявив про значні збитки від ракетного удару для експорту зерна.

"Якщо ви атакуєте порт, ви атакуєте все. Ви використовуєте одну і ту ж інфраструктуру для нафти, для зерна. Це впливає на все - неважливо, куди ви влучили", - наголосив український міністр.

Нагадаємо, Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що відповідальність за ракетний удар по порту Одеси лежить на Росії.

Зеленський назвав три головні пункти угоди про експорт зерна - звернення за 22 липня

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