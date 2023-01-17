В ООН назвали атаку на Дніпро порушенням законів війни

В офісі генсека ООН закликали притягнути до відповідальності всіх винних у цьому воєнному злочині

У генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша вважають, що російський ракетний удар по житловому будинку у Дніпрі це черговий приклад порушення законів війни.

Про це заявила представник офісу генсека ООН Стефані Трембле.

Вона зазначила, що атака на житловий будинок стала однією з найсмертоносніших з початку повномасштабної війни в Україні.

В свою чергу координатор ООН з гуманітарних питань в Україні Деніз Браун заявила про необхідність провести належне розслідування цього воєнного злочину та притягнення до відповідальності всіх винних.

Наразі відомо, що в результаті атаки загинули 40 людей, ще 75 отримали поранення, але ця цифра не остаточна, оскільки рятувальна операція все ще продовжується.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що постпред України в ООН Сергій Кислиця звернувся до членів Радбезу Організації після російського ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі.

Крім того, ми раніше інформували, що у Дніпрі обіцяють нагороду за інформацію про пілота, який зруйнував багатоповерхівку.

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