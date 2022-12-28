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В ООН назвали цифру загиблих цивільних осіб з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну

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В ООН назвали цифру загиблих цивільних осіб з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну

Фото: Getty Images

З 24 лютого по 26 грудня в Україні підтверджено загибель 6 884 людей

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 17 831 жертву серед цивільного населення.

Про це йдеться у звіті Управління ООН з прав людини.

В організації підтвердили, що з 24 лютого по 26 грудня в Україні підтверджено загибель 6 884 людей. Також поранення отримали 10 947 цивільних осіб.

Серед 6 884 загиблих:

  • 2 719 чоловіків;
  • 1 832 жінки;
  • 175 дівчат;
  • 216 хлопців;
  • 38 дітей і 1 904 дорослих, стать яких наразі невідома.

Серед 10 947 поранених:

  • 2 364 чоловіки;
  • 1 709 жінок;
  • 229 дівчат;
  • 318 хлопців;
  • 253 дитини та 6 074 дорослих, стать яких наразі невідома.

В ООН заявили, що ці цифри не відображають повну картину жертв серед цивільного населення, яких набагато більше, ніж зафіксовано офіційно. Також наразі важко отримати інформацію щодо жертв з місць, де тривають активні бойові дії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна має намір провести "мирний саміт" в Організації Об'єднаних Націй, щоб покласти край війні.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна порушила питання про законність перебування Росії у Радбезі ООН.

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