Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В ООН назвали шокувальну кількість українців, які можуть виїхати з країни через війну

Дата публікації
Перегляди
1697
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В ООН назвали шокувальну кількість українців, які можуть виїхати з країни через війну

УНІАН

До кінця 2022 року з України через війну може виїхати понад 8 млн людей. 

З України через війну, яку розв'язала Росія, до кінця року може виїхати понад 8 млн людей.

Про це повідомляє Агентство ООН з питань біженців, інформує CNN.

Наразі, за оцінками Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, із України виїхало вже 5,2 мільйона людей. Ще понад 7,7 мільйона людей вимушено залишили свій будинок, але залишилися на території України.

Також, за даними ООН, ще майже 13 мільйонів людей застрягли у постраждалих від війни районах або не змогли виїхати через ризики для життя.

У Франції організували благодійний концерт, аби зібрати кошти для українських біженців

У Франції організували благодійний концерт, аби зібрати кошти для українських біженців
Наступна публікація