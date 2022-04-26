В ООН назвали шокувальну кількість українців, які можуть виїхати з країни через війну

В ООН назвали шокувальну кількість українців, які можуть виїхати з країни через війну

До кінця 2022 року з України через війну може виїхати понад 8 млн людей.

З України через війну, яку розв'язала Росія, до кінця року може виїхати понад 8 млн людей.

Про це повідомляє Агентство ООН з питань біженців, інформує CNN.

Наразі, за оцінками Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, із України виїхало вже 5,2 мільйона людей. Ще понад 7,7 мільйона людей вимушено залишили свій будинок, але залишилися на території України.

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Також, за даними ООН, ще майже 13 мільйонів людей застрягли у постраждалих від війни районах або не змогли виїхати через ризики для життя.