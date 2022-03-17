В ООН назвали, скільки громадян через війну покинули Україну

В ООН назвали, скільки громадян через війну покинули Україну

Гутерреш закликав Росію негайно припинити війну.

Понад 3 мільйони українських біженців покинули свою країну через війну, яку розв'язала Росію.

Про це повідомив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у Twitter.

"Понад 3 мільйони українських біженців покинули свою країну. Народ України вкрай потребує миру. І цього вимагають люди в усьому світі", - написав Гутерреш.

Він також закликав Росію негайно припинити війну.

More than 3 million Ukrainian refugees have fled their country.



The people of Ukraine desperately need peace.



And the people around the world demand it.



Russia must stop this war now. — António Guterres (@antonioguterres) March 16, 2022

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 22-й день. Окупанти продовжують руйнувати Харків, Чернігів, Маріуполь, Волноваху, Житомир, Охтирку, Суми, Сєвєродонецьк, Дніпро, Київ, інші міста та села крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня. Станом на 16 березня від рук росіян загинули вже 103 дитини.

Читайте також: