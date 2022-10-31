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В ООН не вважають атаку на Чорноморський флот порушенням “зернової угоди”

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В ООН не вважають атаку на Чорноморський флот порушенням “зернової угоди”

Фото: Associated Press

Атака на Чорноморський флот не є підставою для припинення “зернової угоди”.

В ООН не вважають атаку на Чорноморський флот порушенням “зернової угоди”.

Про це заявив заступник генсека ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс.

За його словами, в ООН не бачать підстав для припинення “зернової угоди”. Мартін Гріффітс наголосив, що ООН виходить із того, що "зернова угода" діє, незважаючи на призупинення участі Росії.

ООН продовжить огляд суден.

Нагадаємо, що Україна, ООН та Туреччина у рамках зернового коридору погодили рух 14 суден у Чорному морі.

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