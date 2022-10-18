В ООН оцінили гуманітарну кризу в Україні внаслідок війни: "Це повне спустошення"

Постійна координаторка ООН і гуманітарна координаторка в Україні Деніз Браун заявила 18 жовтня про "повне спустошення" в районах, які постраждали від війни, і масштаби гуманітарної кризи там, що постійно змінюються.

Про це пише CNN.

Представниця ООН висловила глибоку стурбованість майбутнім настанням зими.

Також читайте Через війну рівень бідності в Україні зріс вдесятеро – Світовий банк

"Це повне спустошення. Загибель людей і повна втрата засобів до існування в районах, які безпосередньо постраждали від війни. Я абсолютно переконана у цьому: високий ризик смертності в зимові місяці буде для сімей і громад, які залишилися абсолютно ні з чим", – оцінила Браун.

Вона пояснила, що на гуманітарну ситуацію в Україні впливають кілька різних факторів, один із яких – зміна лінії фронту.

"У міру того, як лінія фронту рухається, ми повинні адаптуватися", – сказала постійна координаторка ООН та додала, що "ми – не солдати", а "гуманітарна спільнота не є військовою силою".

Другий фактор вплину на гуманітарну ситуацію – старт зими. За словами Браун, ООН вирішує "дуже елементарні речі", щоб запропонувати тим, хто потребує "безпечного, гідного та теплого місця, де вони можуть перебувати взимку". Йдеться про зимовий одяг, ковдри та матраци.

Проте, як зазначила чиновниця, гуманітарна спільнота не в змозі впоратися з пошкодженням електростанцій і теплових станцій. Браун назвала це питання таким, що має викликати серйозне занепокоєння у держав-членів ООН.

Браун розповіла, що на гуманітарну ситуацію впливає і травма війни. Тож українцям знадобиться певна підтримка в майбутньому, "це буде наступна боротьба", сказала представниця ООН. Вона зауважила – немає значення, чи це демобілізовані солдати, діти, які чують повітряні сирени щодня, чи люди, що просто займаються своїми справами.

Гуманітарна ситуація в Україні

На початку жовтня полковник СБУ Роман Костенко попередив, що жителям окупованих районів Херсонської області загрожує гуманітарна криза. Усе тому, що російські військові використовують переправи через Дніпро для перевезення зброї, а не продовольства.

Зауважимо, що від листопада мешканці щойно звільнених територій України отримуватимуть додаткову грошову допомогу в розмірі 2200 грн, анонсували в Мінреінтеграції.

За даними ДСНС, від 7 до 18 жовтня російська армія завдала близько 190 масованих ударів по Україні. Більшість атак було завдано по критичній інфраструктурі – об'єктах енергетики.

Як отримати статус ВПО без черг - пояснює мінсоцполітики

Читайте також: