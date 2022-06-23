В ООН озвучили свіжі дані про кількість цивільних, загиблих у війні в Україні

В ООН озвучили свіжі дані про кількість цивільних, загиблих у війні в Україні

Станом на 22 червня кількість постраждалих у війні Росії проти України цивільних сягнула 10465 (днем раніше – 10403).

Зокрема, у війні загинули 4662 людини (днем раніше – 4634). Ще 5803 особи зазнали поранень.

Про це Управління верховного комісара ООН з прав людини повідомило 23 червня в своєму звіті.

"Фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривали інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень усе ще чекають на підтвердження", – зауважили автори документа.

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Це стосується Маріуполя, Ізюма та Попасної, де є повідомлення про численні жертви серед цивільних. Вони підлягають подальшій верифікації та не враховані в наведеній статистиці.

За підтвердженими даними ООН, загинули:

1789 чоловіків,

1207 жінок,

148 хлопчиків,

131 дівчинка.

Стать 41 дитини та 1346 дорослих поки що не вдалося встановити.

Серед поранених 169 хлопчиків і 131 дівчинка, а також 179 дітей, стать яких поки що не вдалося встановити.

У звіті зауважили, що причиною більшості випадків загибелі або поранення цивільних було застосування вибухових пристроїв із великою зоною ураження, зокрема обстрілів із важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари.

Нагадаємо, за даними Офісу генпрокурора станом на 23 червня, від початку війни в Україні загинули 324 дитини, понад 593 поранено.

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