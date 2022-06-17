В ООН повідомили про понад 10 тисяч випадків загибелі чи поранення українців через військову агресію РФ

В ООН повідомили про понад 10 тисяч випадків загибелі чи поранення українців через військову агресію РФ

Від початку військового широкомасштабного вторгнення Росії кількість загиблих і поранених цивільних людей в Україні перевищила 10 тисяч.

Загиблих серед них вже майже 4,5 тисячі, зокрема понад 280 - це діти. Більшість жертв серед цивільних задокументували на Донбасі: 2 тис. 611 загиблих і 3 тис. 103 поранених.

Про це повідомляє Управління ООН з прав людини.

"Від 4:00 ранку 24 лютого 2022 року, коли почався збройний напад Російської Федерації на Україну, до опівночі (місцевого часу) 15 червня 2022 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) зафіксувало 10 046 випадків загибелі або поранення цивільних осіб в Україні: 4 481 загиблий і 5 565 поранених", - йдеться у звіті ООН.

Зазначається, що серед загиблих: 1 739 чоловіків, 1 159 жінок, 119 дівчаток і 125 хлопчиків, а також 40 дітей і 1299 дорослих, стать яких ще не вдалось встановити. Серед 5 565 поранених: 1 133 чоловіки, 788 жінок, 125 дівчаток і 164 хлопчика, а також 173 дитини і 3182 дорослих, стать яких ще не вдалось встановити.

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Більшість зафіксованих втрат серед цивільних осіб було спричинено застосуванням вибухової зброї з широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари.

"УВКПЛ ООН вважає, що реальні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається з затримкою, та багато повідомлень із місць, звідки надходить інформація про втрати серед цивільного населення, все ще потребують підтвердження", - наголосили в УВКПЛ ООН.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 114-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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