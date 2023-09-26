В ООН повідомили, скільки цивільних загинуло в Україні від початку повномасштабної війни

Водночас в Організації заявляють, що реальна кількість втрат серед цивільних осіб значно вища.

Організація Об'єднаних Націй підтвердила загибель 9701 цивільного в Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це йдеться у повідомленні управління Верховного комісара ООН з прав людини, передає "Укрінформ".

Від 24 лютого 2022 року до 24 вересня 2023 року УВКПЛ зафіксувало 27 449 втрат серед цивільного населення України: 9 701 загиблий та 17 748 поранених.

За заявою УВКПЛ, ООН вважає, що реальна кількість втрат серед цивільних осіб значно вища. Через інтенсивні бої на окремих територіях України та в окупації отримання інформації відбувається із затримкою, а також багато повідомлень про втрати серед цивільних осіб потребують підтвердження.

Зокрема потребують уточнення та підтвердження дані з Маріуполя Донецької області, Лисичанська, Попасної та Сєвєродонецька Луганської області, де було зафіксовано численні випадки загибелі та поранення цивільних осіб.

Хто серед загиблих

Згідно з підтвердженими даними ООН про загиблих відомо, що це:

4 521 чоловік,

2 707 жінок,

289 хлопчиків,

237 дівчаток

Стать 29 дітей та 1 918 дорослих поки що не вдалося встановити.

Хто серед поранених

Згідно з інформацією ООН про поранених відомо, що це:

522 хлопчики,

379 дівчаток

Також повідомили про 285 дітей, стать яких поки що не з'ясували.

Найбільш смертоносним місяцем для цивільних осіб в ООН називають березень 2022 року. Йдеться про щонайменше 4 154 загиблих.

Тим часом у Гаазі 18 вересня розпочалися слухання у позові України проти Росії щодо конвенції про геноцид.

Читайте також: