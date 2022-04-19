В ООН повідомили, скільки мирних людей і як загинуло через напад Росії на Україну

В ООН повідомили, скільки мирних людей і як загинуло через напад Росії на Україну

Від 24 лютого в Україні через цинічні атаки Росії загинуло щонайменше 2 072 особи.

За даними Верховного комісаріату ООН з прав людини, ще 2818 людей отримали поранення - 537 чоловіків, 327 жінок, 38 дівчат і 60 хлопчиків, а також 71 дитина і 1039 дорослих, стать яких поки невідома.

Про це свідчать дані ООН.

Зазначається, що у Донецькій та Луганській областях щонайменше 2103 осіб стали жертвами РФ - 732 загиблих і 1371 поранених.

"В інших областях України (м. Київ, Черкаська, Чернігівська, Харківська, Херсонська, Київська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Запорізька, Дніпропетровська, Полтавська та Житомирська області), які перебували під контролем уряду на момент загибелі: 2787 постраждалих (1340 загиблих і 1447 поранених)", - сказано в повідомленні.

Наголошується, що більшість загиблих були вбиті через застосування росіянами вибухової зброї з широкою зоною впливу, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та повітряні удари.

В ООН зазначають, що насправді кількість загиблих наразі більша, оскільки через бойові дії, які тривають, верифікована інформація про жертв надходить із затримками. Це стосується, наприклад, Маріуполя (Донецька область), Ізюма (Харківська область), Попасної (Луганська область), Бородянки (Київська область), де є інформація про численні жертви серед мирного населення. Ці цифри додатково підтверджуються і не включені у вищенаведену статистику.

Втрати окупантів за 19 квітня / ТСН.ua

Як повідомлялося, Денісова заявила, що у Маріуполі загинуло від 20 до 22 тис. громадян.

Читайте також: