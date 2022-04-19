В ООН повідомили, скільки полів в Україні не придатні до посіву через напад Росії

В ООН повідомили, скільки полів в Україні не придатні до посіву через напад Росії

За прогнозами ООН, триваючі бойові дії можуть спровокувати глобальну продовольчу катастрофу.

В Україні понад 30% сільськогосподарських полів через війну, яку розв'язала Росія, не будуть придатними для посіву зернових цьогоріч. Основними причинами є - активні бойові дії, а також велика кількість мін та інших боєприпасів, залишених на полях.

Про це йдеться в повідомленні Управління ООН з координації гуманітарних питань.

"Більше ніж 30% сільськогосподарських полів не будуть використовуватися для посадки пшениці, ячменю, соняшнику та кукурудзи. Безперервні військові дії можуть викликати глобальну продовольчу катастрофу, оскільки 36 із 55 країн із продовольчою кризою залежали від України та російського експорту", – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, з якими викликами борються цьогоріч аграрії і як уряд намагається їм допомогти.

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