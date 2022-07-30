В ООН "шоковані" звірствами росіян і закликали "всі сторони" уникати тортур

Моніторингова місія ООН з прав людини "шокована" відео з кастрацією та вбивством українського полоненого російським окупантом.

Про це йдеться у заяві Моніторингової місії ООН з прав людини.

"Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні шокована останніми відео, на яких явно показано побиття, кастрацію та вбивство полоненого військовослужбовця Збройних сил України чоловіком, який є, імовірно, членом Збройних сил Російської Федерації або пов’язаних із ними озброєних груп. На одному з відео видно, як закатованому військовослужбовцю стріляють в голову, а його тіло тягнуть у рів", – сказано в повідомленні.

Моніторингова місія ООН зазначає, що у разі підтвердження ці дії росіян будуть кваліфіковані як воєнні злочини.

"На жаль, це лише останнє з серії відео, на яких задокументовані катування та позасудові страти військовополонених і осіб, які не беруть участь у бойових діях (hors de combat), вчинені воюючими сторонами. Наша Місія в публічній доповіді повідомляла про відео, на яких показано, як українські військовослужбовці стріляють в ноги трьом полоненим російським військовослужбовцям, а в окремому випадку стріляють і вбивають пораненого російського військовослужбовця", – зазначили в ООН.

ООН закликає "усі сторони" утримуватися від катувань, вбивств і погроз не давати пощади полоненим комбатантам.

"Ті, хто вчиняє воєнні злочини, повинні бути притягнуті до відповідальності та засуджені компетентним судом", – наголосили у Місії.

Проте Моніторингова місія не вказала, що згадуване ним відео, де начебто бійці ЗСУ стріляють в ноги полоненим окупантам, є постановочним фейком від РФ. Про це ще навесні заявляв головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"З метою дискредитації сил оборони України ворог знімає та поширює постановочні відео з нелюдським ставленням нібито "українських військових" до "російських полонених", – писав він.

Нагадаємо, російські війська 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули близько 40 людей, ще 130 – зазнали поранень.

Також повідомлялося, що окупанти виклали звіряче відео кастрації українського бійця: все, що відомо про жахливий злочин РФ.

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