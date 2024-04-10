В ООН шокували кількістю постраждалих в Україні від російських атак у березні

Загалом від початку повномасштабної війни місія ООН зафіксувала 10 810 вбитих і 20 556 поранених цивільних.

В Україні загинули або були поранені щонайменше 604 цивільні людини в березні 2024 року. Це на 20% більше, ніж у лютому.

Про це йдеться у звіті Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

Відповідно до опублікованих даних, щонайменше 57 дітей загинули або були поранені в Україні у березні. Це вдвічі більше, ніж у лютому. До таких втрат серед цивільних призвело, зокрема, збільшення використання росіянами керованих і некерованих авіаційних бомб.

Внаслідок детонації мін чи через вибухонебезпечні залишки загинуло або було поранено щонайменше 28 цивільних. Серед них опинилися семеро працівників сільського господарства. Вони стикаються з підвищеним ризиком, коли починають обробку землі під час весняного сезону.

"Збільшення кількості втрат серед цивільного населення в березні відбулося в основному через атаки російських збройних сил із застосуванням ракет і боєприпасів по всій Україні, а також посилення повітряних бомбардувань поблизу лінії фронту", – вказано у звіті місії ООН.

Там також повідомляється, що більшість жертв серед цивільних (93,5%), руйнувань освітніх і медичних закладів (98%), критичної інфраструктури (95%) зафіксовані на підконтрольній українській владі території.

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Окрім того, в березні масштабні скоординовані атаки на об'єкти критичної інфраструктури України зруйнували або пошкодили щонайменше 20 енергетичних об'єктів по всій державі. Це тимчасово порушило доступ до електроенергії для мільйонів людей у великих містах і селах. У деяких районах також було порушено водопостачання.

Загалом від початку повномасштабної війни в Україні Моніторингова місія ООН зафіксувала 10 810 вбитих і 20 556 поранених цивільних українців.

Нагадаємо, як повідомив президент України Володимир Зеленський, у березні РФ випустила по Україні понад 400 ракет різних типів, понад 600 "Шахедів" і понад 3000 керованих авіабомб.

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