В ООН "стурбовані" підготовкою Росією судилища над українськими захисниками в Маріуполі

Організація Об'єднаних Націй попередила, що Росія та інші окупанти можуть планувати судилище над українськими військовополоненими, імовірно, в середу, в День Незалежності України.

Про це сказала Верховна комісарка ООН з питань прав людини Равіна Шамдасані у вівторок, 23 серпня.

"Ми стурбовані повідомленнями про те, що Російська Федерація та пов’язані з нею збройні групи в Донецьку планують — можливо, найближчими днями — судити українських військовополонених у тому, що називають "міжнародним трибуналом" у Маріуполі", - висловилася вона.

Шамдасані каже, що хоч відомостей і небагато, але фотографії та відеоматеріали металевих кліток, опубліковані в Мережі, свідчать, що туди помістять військовополонених під час "процесу" в філармонії Маріуполя.

Вона наголосила, що навмисне позбавлення військовополонених права на справедливий суд є військовим злочином, а міжнародне гуманітарне право забороняє засновувати суди виключно для засудження військовополонених.

Нагадаємо, Андрущенко вказав на дивні дії окупантів щодо судилища над захисниками у Маріуполі.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський попередив, що судилище над полоненими українськими бійцями, який окупанти готують в Маріуполі, зробить неможливими будь-які переговори з Москвою.

Читайте також: