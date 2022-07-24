В ООН відхрестилися від заяви щодо обстрілу Росією Одеського порту - МЗС України

Напередодні американське видання опублікувало заяву неназваного чиновника ООН, який припустив, що Росія скористалася лазівкою в угоді.

В Організації Об’єднаних Націй (ООН) заявили, що коментар "неназваного джерела ООН" щодо обстрілу російськими ракетами Одеського торгового порту не показує офіційну позицію ООН.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, така позиція ООН дуже здивувала МЗС.

"По-перше, вона дисонує із заявою генерального секретаря Антоніу Гутерреша, який беззастережно засудив обстріл Одеського порту. По-друге, одностайною була і міжнародна спільнота, яка чітко вказала на порушення Росією своїх зобов’язань в рамках забезпечення безпечного функціонування портової інфраструктури для експорту зернових", - зауважив речник МЗС.

Тому Міністерство закордонних справ одразу звернулося до керівництва ООН за роз’ясненнями вищезазначеного коментаря.

Нагадаємо, високопоставлений чиновник Організації Об'єднаних Націй (ООН) пояснив, як Росія могла завдати ракетного удару по морському порту в Одесі і не порушити угоду про "зерновий коридор". В коментарі The New York Times неназваний посадовець припустив, що Росія, можливо, "технічно не порушила угоду".

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