В ООН відреагували на ракетний удар Росії по Чаплиному

В ООН прокоментували ракетний обстріл з боку російських військ по Чаплиному Дніпропетровської області. Там закликали Росію й Україну дотримуватися міжнародного права.

Таку заяву зробила гуманітарна координаторка ООН Деніз Браун.

"Я вражена ударами, внаслідок яких вчора загинули і зазнали поранень цивільні жителі поблизу залізничної станції Чаплине в центральній Україні. Під час удару загинули діти. І загинули там, де вони повинні бути в безпеці – вдома або подорожуючи з сім'ями", – сказала представниця ООН.

Вона додала, що 24 серпня під час інших ударів по Україні теж гинули цивільні. Інтенсивні обстріли останнім часом фіксувалися у прифронтових містах, зокрема в Нікополі та Зеленодольську на Дніпропетровщині.

"Всі сторони без винятку повинні сумлінно дотримуватися своїх зобов'язань з міжнародного гуманітарного права і постійно забезпечувати, щоб громадяни були захищені, їхні будинки залишалися неушкодженими, а необхідні послуги не припинялися", – заявила Браун.

Нагадаємо, 24 серпня російські війська ракетами обстріляли залізничну станцію Чаплине. Рятувальники 25 серпня завершили пошукові роботи, і кількість загиблих зросла до 25, двоє з них – діти.

Удари по Чаплиному: кількість загиблих зросла до 25, поранених уже 31

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