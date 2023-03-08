В ООН вважають, що відео розстрілу українського військового за гасло "Слава Україні!" – справжнє

Організація Об'єднаних Націй вивчає відео зі стратою українського військового російськими окупантами й вважає, що воно може бути справжнім.

Про це заявила речниця Управління ООН з прав людини Франс Прес, пише The Guardian.

"Нам відомо про відео, розміщене в соціальних мережах, на якому видно, як українського солдата hors de combat (не в бою - ред.), очевидно, розстрілюють російські Збройні сили. На основі попередньої експертизи ми вважаємо, що відео може бути справжнім", - заявила вона.

Франс Пресс також додала, що від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, Управління ООН з прав людини задокументувало численні порушення міжнародного гуманітарного права щодо військовополонених.

"За всіма цими звинуваченнями мають бути проведені неупереджені та ефективні розслідування, а винні мають бути притягнуті до відповідальності", - резюмувала вона.

Смерть за гасло "Слава Україні!"

У понеділок, 6 березня, у Мережі з'явилося відео розстрілу українського військовополоненого окупантами через слова: "Слава Україні!".

7 березня ЗМІ повідомили, що розстріляного чоловіка впізнала сестра.

За попередніми даними, загиблим є військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади Тимофій Шадура. Проте остаточне підтвердження щодо особи буде встановлено після повернення тіла та проведення відповідних експертиз.

У ГУР заявили, що страта росіянами українського військовополоненого є свідомим намаганням окупантів залякати українців.

У Держдепартаменті США бачили кадри зі стратою неозброєного полоненого бійця ЗСУ та назвали це черговим доказом варварства і звірства росіян у війні проти України.

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