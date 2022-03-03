В ООН заявили про мільйон біженців з України за тиждень

В ООН заявили про мільйон біженців з України за тиждень

Представник ООН додав, щоб ще для багатьох мільйонів громадян в Україні "час замовкнути гарматам".

З моменту початку повномасштабного вторгнення і війни Росії проти України, з нашої країни виїхали 1 мільйон людей.

Про це повідомляє Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

"Всього за сім днів ми стали свідками виїзду мільйона біженців з України в сусідні країни", - написав він у Twitter ввечері в середу.

Представник ООН додав, щоб ще для багатьох мільйонів громадян в Україні "час замовкнути гарматам", щоб можна було надати рятувальну гуманітарну допомогу.

Також Гранді розповів, що у зв'язку з прибуванням вимушених українських переселенців, які рятуються від війни, він прямує до Румунії з візитом, потім планує через кілька днів прибути до Молдови та Польщі, щоб "оцінити становище біженців і запевнити приймаючі уряди в готовності УВКБ ООН (Управління Верховного комісара ООН з прав людини) надати підтримку".