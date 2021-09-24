В ООС повідомляють про зменшення інтенсивності бойових дій на Донбасі

Протягом доби п'ять разів порушено "режим тиші".
Протягом минулої доби, 23 вересня, збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню.
Про це повідомили у зведенні ООС 24 вересня.
У штабі повідомляють, що інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення зменшилася. Ситуацію в ООС називають контрольованою.
В напрямку Південного противник вів турбуючий вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.Поблизу Кримського - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Бойовики тричі відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї в бік Наволуганського. "Військовослужбовці Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння", - йдеться у зведенні.
Втрат серед українських воїнів немає, повідомили у штабі.
Як повідомлялося, у Луганській області російські окупаційні війська під час навчань з артилерійськими підрозділами обстріляли тимчасово непідконтрольне село з мирними жителями. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлі храму Олександра Невського, зведеного в 19 сторіччі, продовольчого магазину та будинку культури. Є постраждалі серед цивільного населення.