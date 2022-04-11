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В ОП назвали, коли вимушених переселенців забезпечать новими квартирами

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В ОП назвали, коли вимушених переселенців забезпечать новими квартирами

Pexels

За словами Тимошенка, потрібно побудувати декілька десятків тисяч квартир.

В десяти областях України у найближчі три місяці збудують нові домівки для вимушених переселенців. Це будуть одно/двокімнатні квартири.

Про це заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко розповів в інтерв’ю Forbes.

"Ми побудуємо для них не якісь модульні тимчасові споруди, а нормальні домівки в 10 регіонах. Люди не повинні жити в спортзалах або школах. Ми вибрали проєкти, які можна втілити за три місяці. Це будуть саме квартири – в більшості двокімнатні, але й однокімнатні і трикімнатні. Після того, як ми відновимо домівки переселенців в містах, де вони жили до війни, – вони переїдуть, а ці квартири будуть віддані військовим і всім іншим, хто стояв у чергах", - розповів Тимошенко.

За його словами, потрібно побудувати декілька десятків тисяч квартир. Також він додав, що в Україні є багато невведених в експлуатацію майже готових житлових будинків. У найближчий місяць держава почне їх викупати і надавати переселенцям. 

"Першочергово їх отримають ті, хто не може знайти собі домівку чи проживає в спортивних залах, школах. Очільники областей складають списки тих, кого потрібно переселяти найперше", - сказав Тимошенко.

Нагадаємо, що всі внутрішньо переміщені особи можуть отримати виплати у розмірі 3000 гривень на кожну дитину та 2000 гривень на кожного дорослого. Детальніше - за цим посиланням.

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