В ОП назвали перелік умов, за яких РФ покличуть на другий Саміт миру

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Росію дійсно можуть запросити на другий Саміт миру, проте країна-агресорка має опинитися в певних умовах, щоб її примусити брати участь у ньому.

Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу FREEДOM.

За його словами, мова йде про тактичні військові поразки окупантів на лінії фронту, нездатність Росії наростити свої військові можливості та розрив відносин РФ з тими країнами, які дозволяють їй обходити санкції.

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"Ось умови, яких має бути дотримано. Для цього потрібне різке нарощування військових поставок Україні, щоб організувати істотний тиск по всій лінії фронту. Друге – різке масштабування ударів по території Росії, де розташовані місця концентрації російської військової техніки та мобілізованих. Третє – різке нарощування поставок систем протиракетного захисту України, щоб остаточно позбавити Росію ілюзії, що вона може, наприклад, тотально зруйнувати нашу соціальну або критичну інфраструктуру", - пояснив Подоляк.

Радник ОП додав, що для послаблення позицій РФ також необхідне переосмислення пакетів санкцій, які ухвалюють щодо неї, а особливо щодо тих країн і компаній, які дозволяють Росії їх обходити.

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"П’яте – позбавлення глобального простору від, скажімо так, легкої шизофренічності, коли Росію одночасно вважають країною-ізгоєм і при цьому вона може використовувати такі інструменти, як МАГАТЕ або Рада безпеки ООН, для промоції війни. І керівництво цих структур має займати більш жорстку позицію щодо Росії. Не лицемірну, а чітко говорити про те, що РФ порушує норми міжнародного права, порушує статут ООН. І коли країни, які сьогодні займають нейтральну позицію, перестануть у публічному просторі казати, що "напевно, у цій війні потрібно шукати компроміси". Це все сукупно призведе до того, що Росія буде змушена брати участь у Саміті миру, щоб зберегти якусь державність і не втратити все. Усе прийде до правильного закінчення війни, у цьому немає ані найменшого сумніву", - резюмував Михайло Подоляк.

Нагадаємо, Зеленський зробив заяву про участь РФ у наступному Саміті миру.

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