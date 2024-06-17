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В ОП назвали перелік умов, за яких РФ покличуть на другий Саміт миру

В ОП назвали перелік умов, за яких РФ покличуть на другий Саміт миру

Радник керівника ОП України Михайло Подоляк

Володимир Зеленський анонсував другий Саміт миру.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Росію дійсно можуть запросити на другий Саміт миру, проте країна-агресорка має опинитися в певних умовах, щоб її примусити брати участь у ньому. 

Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу FREEДOM.

За його словами, мова йде про тактичні військові поразки окупантів на лінії фронту, нездатність Росії наростити свої військові можливості та розрив відносин РФ з тими країнами, які дозволяють їй обходити санкції.  

"Ось умови, яких має бути дотримано. Для цього потрібне різке нарощування військових поставок Україні, щоб організувати істотний тиск по всій лінії фронту. Друге – різке масштабування ударів по території Росії, де розташовані місця концентрації російської військової техніки та мобілізованих. Третє – різке нарощування поставок систем протиракетного захисту України, щоб остаточно позбавити Росію ілюзії, що вона може, наприклад, тотально зруйнувати нашу соціальну або критичну інфраструктуру", - пояснив Подоляк.

Радник ОП додав, що для послаблення позицій РФ також необхідне переосмислення пакетів санкцій, які ухвалюють щодо неї, а особливо щодо тих країн і компаній, які дозволяють Росії їх обходити.

"П’яте – позбавлення глобального простору від, скажімо так, легкої шизофренічності, коли Росію одночасно вважають країною-ізгоєм і при цьому вона може використовувати такі інструменти, як МАГАТЕ або Рада безпеки ООН, для промоції війни. І керівництво цих структур має займати більш жорстку позицію щодо Росії. Не лицемірну, а чітко говорити про те, що РФ порушує норми міжнародного права, порушує статут ООН. І коли країни, які сьогодні займають нейтральну позицію, перестануть у публічному просторі казати, що "напевно, у цій війні потрібно шукати компроміси". Це все сукупно призведе до того, що Росія буде змушена брати участь у Саміті миру, щоб зберегти якусь державність і не втратити все. Усе прийде до правильного закінчення війни, у цьому немає ані найменшого сумніву", - резюмував Михайло Подоляк.

Нагадаємо, Зеленський зробив заяву про участь РФ у наступному Саміті миру.

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