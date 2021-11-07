В ОП не підтверджують інформації про скупчення російських військ на кордоні

В ОП не підтверджують інформації про скупчення російських військ на кордоні

Речник президента заявив, що не знає, "навіщо американські ЗМІ поширюють таку інформацію і чи є вона правдивою".

На селекторній нараді з президентом не підтвердили інформацію про скупчення російських військ біля кордону України.

Про це розповів речник глави держави Сергій Никифоров, інформує телеканал "Дом".

За його словами, Міністерство оборони України називає такі повідомлення елементом тиску — психологічного чи пропагандистського. Никифоров запевнив, що оборонне відомство не підтверджує зосередження військ більше нормального рівня біля кордонів України.

Речник президента розповів, що Зеленський провів селекторну нараду, де мав слово головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Він не розповів ні про що таке, що мало якось насторожити. Залишається відкритим питання, навіщо американські ЗМІ поширюють таку інформацію, чи вона правдива", — зазначив Никифоров і наголосив, що Офіс президента наразі не має жодного жодного підтвердження про небезпеку на кордоні.

Нагадаємо, що в Міноборони повідомили про 90 тис. російських військових, які Москва стягнула до українських кордонів.

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