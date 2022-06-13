В ОП показали, як відновлюють одеську багатоповерхівку, де через російську ракету загинуло 8 людей (відео)

В ОП показали, як відновлюють одеську багатоповерхівку, де через російську ракету загинуло 8 людей (відео)

В Одесі триває відновлення багатоповерхівки, в яку РФ влучила крилатою ракетою наприкінці квітня, внаслідок чого загинуло 8 людей, серед них - немовля.

В Офісі президента розповіли, що усі роботи із відновленя багатоповерхівки планують завершити восени.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко та опублікував відео реконструкції будинку.

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"Після влучання ракети в цю багатоповерхівку загинуло 8 людей, серед них - немовля. У двох секціях були пошкоджені чотири поверхи – несучі конструкції, системи водопостачання, водовідведення, енергопостачання та ліфтове обладнання", - йдеться у повідомленні

За його словами, станом на 13 червня вже повністю відновлені перекриття 3-го поверху та всі вертикальні елементи будівлі. Встановлюється опалубка для перекриття 4-го поверху. Повністю відновити бетонні несучі конструкції заплановано в липні. Після цього будуть зведені стіни, прокладатимуть інженерні мережі та монтуватимуть вікна і двері.

"Будинок відновимо, але людей не повернемо. Це трагедія нашого сьогодення", - написав посадовець.

В Одесі відновлюють багатоповерхівку, де через ракету загинули 8 людей

Нагадаємо, 23 квітня, внаслідок ворожого ракетного удару по Одесі загинула ціла родина, три покоління жінок: бабуся Люда, молода мама Валерія та її 3-місячна донька Кіра.