В ОП показали, як відновлюють одеську багатоповерхівку, де через російську ракету загинуло 8 людей (відео)

В Одесі триває відновлення багатоповерхівки, в яку РФ влучила крилатою ракетою наприкінці квітня, внаслідок чого загинуло 8 людей, серед них - немовля.
В Офісі президента розповіли, що усі роботи із відновленя багатоповерхівки планують завершити восени.
Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко та опублікував відео реконструкції будинку.
"Після влучання ракети в цю багатоповерхівку загинуло 8 людей, серед них - немовля. У двох секціях були пошкоджені чотири поверхи – несучі конструкції, системи водопостачання, водовідведення, енергопостачання та ліфтове обладнання", - йдеться у повідомленні
За його словами, станом на 13 червня вже повністю відновлені перекриття 3-го поверху та всі вертикальні елементи будівлі. Встановлюється опалубка для перекриття 4-го поверху. Повністю відновити бетонні несучі конструкції заплановано в липні. Після цього будуть зведені стіни, прокладатимуть інженерні мережі та монтуватимуть вікна і двері.
"Будинок відновимо, але людей не повернемо. Це трагедія нашого сьогодення", - написав посадовець.
Нагадаємо, 23 квітня, внаслідок ворожого ракетного удару по Одесі загинула ціла родина, три покоління жінок: бабуся Люда, молода мама Валерія та її 3-місячна донька Кіра.
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