В ОП показали, який вигляд має Чугуїв після деокупації – фото

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко показав, який вигляд має місто Чугуїв, що на Харківщині, після деокупації.
Так, місто, де тривали важкі бої і яке зазнало руйнувань, звільнили від російських загарбників ще на початку березня.
У Telegram-каналі Тимошенко показав фото, де видно наслідки "руского міра". Зокрема, повністю зруйновано три багатоквартирні будинки та 15 приватних. 177 будинків частково пошкоджено.
Також зруйновано два мости.
"Чугуїв стоїть на річці Сіверський Донець. Для того, аби забезпечити сполучення зараз облаштовані переправи. На одному мості є пішохідний перехід, на іншому – облаштований об'їзд. Наразі розробляється проєктна документація. Щойно військові дадуть дозвіл – почнеться будівництво нових мостів", – поділився заступник голови ОП.
Тимошенко додав, що через окупантів постраждали дитячі садочки, школи, лікарні та промислові підприємства.
Втім, першочергово влада вирішуватиме питання повернення житла тим, чиї домівки повністю зруйновані. Як зазначив політик, наразі опрацьовується план залучення і перебудови готелів та будівництво нових будинків.
Нагадаємо, на Донецькому напрямку окупанти намагаються прорвати оборону, а на півдні посилюють військові сили. Російські військові не припиняють ведення наступальних дій у Східній операційній зоні та завдавати ракетних та авіаційних ударів по території України.
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