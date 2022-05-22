В ОП показали, який вигляд має Чугуїв після деокупації – фото

В ОП показали, який вигляд має Чугуїв після деокупації – фото

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко показав, який вигляд має місто Чугуїв, що на Харківщині, після деокупації.

Так, місто, де тривали важкі бої і яке зазнало руйнувань, звільнили від російських загарбників ще на початку березня.

У Telegram-каналі Тимошенко показав фото, де видно наслідки "руского міра". Зокрема, повністю зруйновано три багатоквартирні будинки та 15 приватних. 177 будинків частково пошкоджено.

Фото: Кирило Тимошенко/Telegram

Також зруйновано два мости.

Фото: Кирило Тимошенко/Telegram

"Чугуїв стоїть на річці Сіверський Донець. Для того, аби забезпечити сполучення зараз облаштовані переправи. На одному мості є пішохідний перехід, на іншому – облаштований об'їзд. Наразі розробляється проєктна документація. Щойно військові дадуть дозвіл – почнеться будівництво нових мостів", – поділився заступник голови ОП.

Фото: Кирило Тимошенко/Telegram

Тимошенко додав, що через окупантів постраждали дитячі садочки, школи, лікарні та промислові підприємства.

Фото: Кирило Тимошенко/Telegram

Втім, першочергово влада вирішуватиме питання повернення житла тим, чиї домівки повністю зруйновані. Як зазначив політик, наразі опрацьовується план залучення і перебудови готелів та будівництво нових будинків.

Нагадаємо, на Донецькому напрямку окупанти намагаються прорвати оборону, а на півдні посилюють військові сили. Російські військові не припиняють ведення наступальних дій у Східній операційній зоні та завдавати ракетних та авіаційних ударів по території України.

У зруйнованій Бородянці відбувся благодійний футбольний турнір

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