В ОП повідомили, за яких умов Україна сяде за стіл перемовин з Росією

Російська сторона блефує, коли говорить про готовність до перемовин з Україною.

Проводити перемовини за умов постійних обстрілів і вбивств мирного населення - неможливо.

Про це в інтерв’ю ТСН розповів заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

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За його словами, Росія блефує, коли говорить про готовність відновити перемовини з українською стороною. Їх неможливо проводити, коли щоденно окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру та вбивають мирних мешканців.

“Як за таких умов нам проводити перемовини? Ми маємо кілька умов, щоб проводити реальні перемовини: безумовне відведення російських військ як мінімум до межі перед 24 лютого; безумовне припинення вогню на всій території одночасно і разом з відведенням цих військ; повернення українців, яких насильно перекинули на територію Росії. І йдеться не лише про військовополонених, а й про мирне населення з тимчасово окупованих міст”, - наголосив Ігор Жовква.

Окремо він наголосив, що перемовини відбудуться тільки за виконання цих умов.

“Очевидно Росія розуміючи, що не хоче виконувати такі умови, зараз продовжує озвучувати такі заяви. Але реальної готовності до таких перемовин із російського боку немає”, - додав заступник керівника Офісу президента.

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