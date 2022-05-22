В ОП повідомили, завдяки чому Україна зможе деблокувати Чорне море

Україні потрібна американська реактивна система залпового вогню.

Завдяки реактивній системі залпового вогню MLRS Україна здатна деблокувати Чорне море.

Про це повідомили голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram та його радник Михайло Подоляк у Twitter.

"Нам треба отримати високоточні ракети, дрони, системи ППО/ПРО та боєприпаси. Ми досі чекаємо на MLRS", - сказав Єрмак.

За словами Подоляка, світ має домовитися про передачу Україні MLRS-систем та іншої необхідної важкої зброї для деблокування Чорного моря.

"1,6 млрд людей можуть почати недоїдати через брак харчів. Сотні мільйонів опиняться за межею бідності через зростання цін.The Economist прогнозує наслідки російської агресії та пропонує світу домовитися з Україною та Росією про міжнародні конвої продовольчих вантажів у Чорному морі.Торгуватися з країною, яка взяла в заручники сотні мільйонів людей? У нас є краща ідея", - наголосив він.

Нагадаємо, в Чорному морі продовжується маневрування шести ворожих десантних кораблів: готові випустити понад півтора десятка снарядів.

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