В ОП розкрили деталі повернення командирів захисту "Азовсталі" із Туреччини

Керівник ОП запевнив, що герої "Азовсталі" перебували в Туреччині в належних умовах.

Туреччина і її очільник Реджеп Ердоган не висували ніяких додаткових вимог для повернення лідерів захисту "Азовсталі".

Про це розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю LB.ua.

"Щодо "азовців", дійсно, президент Зеленський звернувся до президента Ердогана. І потім він підтверджував, що після звернення президента Зеленського вони домовилися про те, що саме зараз можливо, щоб наші герої, командири повернулися до України. Так домовилися два президенти. Ніяких додаткових умов з боку Туреччини не висувалося", – сказав Єрмак.

Керівник ОП запевнив, що незважаючи на тривалий час, який герої "Азовсталі" перебували в Туреччині, їх утримували в належних умовах, бійці мали можливість підлікуватися.

"Я спілкувався з ними практично щотижня. Обіцяв їм, що тільки-но буде така можливість, я буду говорити й інформувати президента, а він, безумовно, буде говорити з паном Ердоганом. Так склалося, що це сталося під час цього візиту (президента Зеленського до Туреччина", – підсумував Єрмак.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 8 липня, повідомив, що після візиту до Туреччини повертається додому разом із командирами захисників "Азовсталі", які після обміну восени 2022 року весь цей час були у Туреччині.

Президент Туреччини Ердоган заявив, що у них з Росією не було домовленостей про те, що захисники Маріуполя повинні перебувати у його країні.

Дениса Прокопенка, Святослава Паламара, Сергія Волинського, Олега Хоменка та Дениса Шлегу повернули з російського полону 21 вересня 2022 року.

Президент Володимир Зеленський тоді заявляв, що п'ятеро командирів-захисників Маріуполя залишатимуться в Туреччині до кінця війни.

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