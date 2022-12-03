В ОП розповіли, чому Росія змінила тактику ракетних ударів і коли може бути чергова атака по Україні

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що російські загарбники можуть вичікувати сильних морозів, щоб потім завдати масованого ракетного удару по Україні.

Про це він розповів в інтерв'ю журналістці Юлії Латиніній.

Він також зазначив, що в Росії запаси ракет виснажуються і потужностей у них вистачить максимум ще на декілька масованих удари.

"Для завдання каскадних ударів, коли мінімум 50-60 ракет буде використовуватися, такої потужності у них, напевно, на 3-4 удари залишилося… Тактика Росії трохи змінилася. Вони чекають збільшення морозів, глибини морозів, грубо кажучи, щоб температура вночі просідала до 8-10 градусів морозу. І ось у цей момент вони хочуть завдати найбільш чутливого удару по Україні", – сказав Подоляк.

Радник глави ОП заявив, що окупанти націлилися на те, щоб "заморозити" українців.

"Вони відкрито чекають на можливість максимально жорстко заморозити. Тому що основний удар у такому разі прийдеться навіть не на енергетику, а на опалення. Система залишиться розморожена, її швидко запустити при мінусовій температурі в багатьох містах буде складно. Відповідно, це людоїдський план, абсолютно продуманий план", - наголосив Подоляк.

Черговий масований ракетний удар по Україні: які прогнози

В ОК "Південь" вважають, що Росія може спеціально перед масованим обстрілом нагнітати ситуацію в українському суспільстві, щоб атакувати неочікувано. Це може статися будь-коли і українцям варто бути готовими.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 27 листопада попередив, що поточний тиждень може бути таким самим складним в плані ракетних обстрілів.

Аналітики американського Інституту вивчення війни вказують на те, що російські окупанти готуються завдати нових ракетних ударів по Україні найближчим часом.

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначає, що Росія може завдати по Україні ще 3-4 потужних ракетних ударів. Водночас він наголосив, що українські війська ППО збивають 75-90% ракет.

Станом на ранок 3 листопада Росія вивела на бойове чергування в Чорному морі 18 кораблів, на чергуванні також перебуває чотири ракетоносії.

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