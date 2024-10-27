В ОП розповіли, навіщо та чому такою важливою була операція для України в Курській області

Війна триває, і операція ЗСУ у Курській области доводить, що Росія не в змозі впоратися з українським опором на всіх фронтах.

Про це розповів голова Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю Corriere Della Sera.

«Так, після трьох років важко продовжувати битися. Я це добре знаю. Тому ми працюємо на переговори. Але в Курську ми продемонстрували слабкість росіян", - сказав Єрмак.

Також Єрмак підтримав рішення воєначальників щодо Курська, вважаючи, що це зруйнувало російський наратив та послабило позиції Путіна. Війна, на його думку, залишається єдиним шляхом.

"Абсолютно так. Наші воєначальники вирішили з урахуванням ситуації, і я вважаю, що вони були праві. Курськ зруйнував російський наратив і поставив під сумнів силу Путіна. У нас немає альтернативи, війна триває.", - сказав він.

Нагадаємо, Єрмак повідомляв, що недостатньо просто зупинити бойові дії, потрібно запобігти новій агресії, інакше ризик для країн Балтії та Балкан зросте.

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