В ОП розповіли, скільки триватиме відновлення об'єктів енергетики після масованого удару

Від 2 до 4 млн споживачів досі перебувають без електроенергії залежно від аварійних відключень.
Внаслідок вчорашніх масованих ракетних ударів Росії по критичній інфраструктурі відновлення деяких об'єктів енергетики може тривати до двох тижнів, в залежності від ступеня руйнувань.
Про це в ефірі національного телемарафону розповів заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Щодо термінів - це залежить від різних об'єктів. Різні об'єкти з різним ступенем руйнувань, десь 2-3 дні, десь тиждень, десь два. Все залежить від того, про який об'єкт ми говоримо", - зазначив він.
Також, за його словами, хоча ситуацію в Україні вдалося стабілізувати, проте в усіх областях діють погодинні, а в деяких аварійні відключення світла.
Масована атака по об’єктах критичної інфраструктури 15 листопада
У вівторок, 15 листопада, Росія здійснила серію ракетних ударів по містах України, пошкодивши багато об'єктів критичної інфраструктури. Це наймасованіша ракетна атака РФ по Україні від 24 лютого.
У Києві внаслідок ракетної атаки пошкоджень зазнали дві багатоповерхівки, в одній з них загинула літня жінка.
Повітряні сили збили77 ракет, які Росія випустила по території України.
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