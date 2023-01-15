Подоляк: ЗСУ ліквідували 77% зеків-"вагнерівців

До ПВК "Вагнера" було завербовано понад 38 тисяч російських зеків.

Російський олігарх Євген Пригожин набрав у свою ПВК "Вагнер" понад 38 тисяч російських зеків. Вже 77% з них ліквідовано.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Про якість російської "армії". ПВК "Вагнер" через спрощену "процедуру" вивела з підпорядкування Федеральної служби виконання покарань Росії (в'язниць та колоній) – 38 244 особи для використання в геноциді.

ЗСУ "зняли з обліку" (вбили, поранили, відправили у безвісти чи полон) – 29 543. Могилізація російських зеків на зараз – 77%", – зазначив Подоляк.

Нагадаєм, "вагнерівець", який потрапив до полону ВСУ, розповів про шалені втрати Росії та страти російських солдатів, які відмовлялися йти в бій. Зокрема, завербованим у ПВК "Вагнер" перед відправленням до України показують відео зі стратами дезертирів

Пригожин кинув усі свої сили на штурм Бахмута та Соледара.

На думку військового експерта Олега Жданова, Пригожину важливо захопити Донецьку область через власні інтереси. Олігарх нібито хоче контролювати соляні та гіпсові шахти поблизу Бахмута на Донеччині