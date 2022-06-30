В ОП відреагували на заяву президента Індонезії про послання Зеленського до Путіна

В Офісі президента відреагували на заяву лідера Індонезії про послання Зеленського Путіну.
Там заявили, що якби президент України хотів звернутись до російського диктатора, то зробив би це публічно.
Про це у коментарі "РБК-Україна" сказав речник Зеленського Сергій Никифоров.
"Що стосується будь-яких послань, то президент України, якщо хоче до когось звернутися, робить це публічно у своїх щоденних зверненнях", - сказав речник очільника держави.
Нагадаємо, президент Індонезії Джоко Відодо заявив, що передав послання російському диктатору від українського лідера.
Джоко Відодо 30 червня поїхав до Москви одразу після візиту до Києва, де зустрівся з Путіним.
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