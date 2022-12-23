В ОП закликали притягнути до відповідальності Іран, Північну Корею та Білорусь, які допомогають РФ

Подоляк наголосив, що ці країни мають нести "солідарну відповідальність" за злочини Росії.

Сумнозвісні у світі авторитарні режими є союзниками Росії у війні проти Україні і воєнних злочинах.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Він нагадав, що Іран постачає до РФ дрони і ракети, Північна Корея – амуніцію та зброю, Білорусь забезпечує армію окупантів необхідною інфраструктурою, технікою, надає свою територію для ведення агресивних дій проти України.

"Фактично і юридично підтверджені союзники РФ у форматі окупаційної війни, масових вбивств цивільного населення та навмисної руйнації міст України", – зазначив радник голови ОП.

Подоляк наголосив, що ці країни мають нести "солідарну відповідальність" за злочини Росії.

Які "друзі" у путінського режиму

Раніше ізраїльська розвідка повідомила, що Іран планує збільшувати постачання озброєння Росії. Під час свого виступу в Конгресі США президент Зеленський нагадав про те, що Росія знайшла союзника – Іран.

"Це лише питання часу, коли вони (Іран та РФ) атакуватимуть інших ваших союзників, якщо ми не зупинимо їх зараз. Ми повинні це зробити", – сказав він.

Також, за інформацією видання Reuters, ПВК "Вагнер" отримала партію зброї з Північної Кореї. Інформація про те, що Північна Корея таємно постачає Росії значну кількість артилерійських снарядів, з'явилася ще у листопаді. У Британії попередили, що Північна Корея заплатить високу ціну за підтримку незаконної війни Росії в Україні.

Нагадаємо, військовий експерт Дмитро Снєгірьов розповів, яким небезпечним озброєнням володіє режим Лукашенка.