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В ОП закликають тероборону негайно розвантажити дороги на Заході для міжнародного гумвантажу

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В ОП подякували західним областям за захист України, але закликали розвантажити дороги.

Радник голови керівника Офісу президента Олексій Арестович закликає бійців самооборони західних областей України негайно розвантажити дороги для безперешкодного руху транспорту, який везе міжнарожний гумінатарний вантаж.

Відео-звернення він опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.

В ОП зазначають, що через перекриті дороги у західних областях гуманітарна та воєнна допомоги, яка поступає з Європи, не може бути вчасно перекинута в східні, південні та центральні регіони України.

"Місцева самооборона, кажуть, проявляє занадто багато "рвєнія". Дорогі друзі, давайте наводити порядок на дорогах. Це велика проблема. В своєму "рвенії" вже створили проблему на рівні держави... Будь ласка, впорядкуйтеся на місці ", – зазначив Арестович.

На проблему вже звернули увагу іноземні кореспонденти. Зокрема, йдеться про Тернопільську, Волинську, Рівненську, Чернівецьку та Львівську області, через які йдуть і зворотні потоки машин.

За його словами, що західні області роблять дуже багато для захисту держави, але він закликав розвантажити дороги для міжнародних гуманітарних вантажів.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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