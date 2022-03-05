В ОП закликають тероборону негайно розвантажити дороги на Заході для міжнародного гумвантажу

В ОП закликають тероборону негайно розвантажити дороги на Заході для міжнародного гумвантажу

В ОП подякували західним областям за захист України, але закликали розвантажити дороги.

Радник голови керівника Офісу президента Олексій Арестович закликає бійців самооборони західних областей України негайно розвантажити дороги для безперешкодного руху транспорту, який везе міжнарожний гумінатарний вантаж.

Відео-звернення він опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.

В ОП зазначають, що через перекриті дороги у західних областях гуманітарна та воєнна допомоги, яка поступає з Європи, не може бути вчасно перекинута в східні, південні та центральні регіони України.

"Місцева самооборона, кажуть, проявляє занадто багато "рвєнія". Дорогі друзі, давайте наводити порядок на дорогах. Це велика проблема. В своєму "рвенії" вже створили проблему на рівні держави... Будь ласка, впорядкуйтеся на місці ", – зазначив Арестович.

На проблему вже звернули увагу іноземні кореспонденти. Зокрема, йдеться про Тернопільську, Волинську, Рівненську, Чернівецьку та Львівську області, через які йдуть і зворотні потоки машин.

За його словами, що західні області роблять дуже багато для захисту держави, але він закликав розвантажити дороги для міжнародних гуманітарних вантажів.



