В ОП заявили, що шукають рішення щодо Маріуполя, але не публічно: "Ми маємо більше інформації, ніж відомо в соцмережах"

В ОП заявили, що шукають рішення щодо Маріуполя, але не публічно: "Ми маємо більше інформації, ніж відомо в соцмережах"

Сьогодні в Маріуполі кількість окупантів перевищує кількість українських воїнів у понад 10 разів.

Президент і керівництво ЗСУ докладають максимум зусиль для того, щоб знайти рішення і допомогти українським воїнам відвоювати Маріуполь. Водночас роблять це не публічно, аби не інформувати ворога.

Про це у своєму Твіттері повідомив радник голови ОП Михайло Подоляк.

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"Президент і керівництво Збройних Сил роблять усе можливе (та неможливе), щоб знайти рішення й допомогти нашим воїнам. Але ми не можемо комунікувати наші плани та дії публічно, щоб не інформувати ворога. Просимо поставитися до цього з розумінням", — написав Подоляк.

За його словами, українські військові залишаються заблокованими в місті і мають проблеми з припасами, проте у Зеленського знають про цю ситуацію.

"Військово-політичне керівництво країни в курсі проблеми, відстежує ситуацію в режимі реального часу та має більше інформації, ніж відомо в соціальних мережах", — наголосив радник голови ОП.

Подоляк підкреслив, що кількість окупантів перевищує кількість українських воїнів у понад 10 разів. Однак наші військові продовжують утримувати місто під своїм контролем.

"Якщо Кремль і ненавидить зараз щось більше за Україну, то це слово "Маріуполь". 1,5 міс. наші захисники боронять місто від російської орди, чисельність якої більша в 10+ разів. Вони тримаються під бомбардуваннями та вгризаються в кожен метр міста. Вони змушують Росію платити надвисоку ціну", — написав Подоляк.

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