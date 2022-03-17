В ОП зазначають, що Білорусь зробила величезну помилку, вступивши в союз з Росією

В ОП зазначають, що Білорусь зробила величезну помилку, вступивши в союз з Росією

За словами Подоляка, відносини України з Білоруссю – складна історія. Позиція цієї країни інакша, ніж у Росії.

Наразі українська сторона не бачить агресії чи експансіоністських зусиль з боку власне Білорусі. Однак саме з території Білорусі стріляють "Іскандери", які бомбардують Україну.

Про це радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив в інтерв'ю польському виданню Wirtualna Polska.

За його словами, Білорусь зробила величезну помилку, вступивши в союз з Росією, зазначив Подоляк. Наразі вона залежить від Росії фінансово та енергетично.

За цими союзницькими угодами Білорусь надала Росії свою територію, звідки запускаються "Іскандери".

"Ситуація дуже погана, але ми маємо на увазі, що Білорусь є заручником Путіна і не бере активної участі у війні...Водночас це не змінює того факту, що ми будемо пред'являти юридичні претензії Білорусі після закінчення бойових дій" – сказав Михайло Подоляк.

Тим часом до Білорусі доправляють з України поранених окупантів. Їх розміщують у лікарнях Гомеля та Мозиря. Чимало бійців надходять вже з гангренами.

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