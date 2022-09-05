В ОП зібрали найбагатших людей України перед вторгненням РФ: про що говорили з Зеленським

Перед повномасштабним вторгненням РФ до України, близько 17:00 23 лютого, в Офісі президента зібрали власників 50-ти найбільших компаній, олігархів і топменеджерів.

Володимир Зеленський зайшов до зали стурбованим, коротко виступив на камери і попросив пресслужбу вийти. Під час неформальної бесіди він зазначив, що зібрав усіх не для того, щоб просити гроші. Президент закликав підтримувати економіку України та свої колективи, що наразі дуже важливо.

Про це повідомляє "Українська правда".

"Зі свого боку ми зробимо все можливе, щоб вирішити конфлікт дипломатичним шляхом", - сказав Зеленський.

Далі президент передав слово силовикам. Одним із перших говорив міністр оборони Олексій Резніков. Однак, зі слів присутніх, його виступ більше нагадував "мотиваційний спіч тренера особистісного росту".

Далі слово тримав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Впевнено і достатньо жорстко він доповідав про підготовку збройних сил та наголошував, що "армія готова до будь-якого розвитку подій". Після зустрічі деякі з її учасників погоджувались між собою, що найбільше їх заспокоїв Залужний своєю впевненістю.

Після силовиків мікрофон увімкнув Рінат Ахметов. На відміну від інших бізнесменів, які перебували в хорошому гуморі, найбагатший українець виглядав знервованим.

"Я такого Ріната ще не бачив. Він розчервонівся і кілька разів повторив: "Найважливіше – це зберегти наших людей", – поділився спогадами з журналістами представник крупного бізнесу.

Після Ахметова про важливість миру говорив Віктор Пінчук, а згодом слово взяв Вадим Новинський, який звернувся у бік президента: "Ми робимо все можливе, щоб віднайти мирне рішення".

Бізнесмени, які виступали, по колу повторювали слова про важливість миру. Присутнім ставало нудно. Деякі бізнесмени почали шепотітися між собою. Серед них виділялися брати Суркіси, які сиділи практично навпроти Зеленського.

Кільком своїм сусідам Суркіси тихо передали: "О четвертій ранку все почнеться", очевидно, маючи на увазі наступ росіян. Однак у мікрофон цього не повторили.

Фото: Українська правда

Черга на виступ перейшла до тих, хто сидів за межами столу. Слово взяв співзасновник "Monobank" Олег Гороховський, який запропонував владі якомога швидше підняти грошове забезпечення для військовослужбовців.

"Для того, щоб люди були готові захищати, вони мають бути вмотивовані. Правильно було б поставити зарплату умовно у 100 тисяч гривень, і тоді людина розумітиме, за що вона ризикує", – переказали журналістам слова Гороховського.

Цю ідею підтримали всі, вона особливо сподобалася Зеленському. На годиннику наближалася 19:00 і президент запропонував закінчувати зустріч – мовляв, "треба далі працювати". Під кінець заходу Зеленський повернув голову ліворуч і згадав, що поруч із ним сидить прем'єр-міністр.

"Ще Денис Анатолійович нічого не говорив, треба дати слово прем'єру. Маєте що додати?" – звернувся до Шмигаля президент.

"Я повністю погоджуюся з усім, що ви сказали", – запевнив прем'єр.

Після 19:00 олігархи та топменеджери почали залишати будівлю ОП.

Хтось намагався вийти непоміченим та чим швидше заскочити у свій автомобіль, щоб оминути журналістів у дворі Банкової. Хтось, навпаки, йшов на камери та переказував, що команда президента намагається не допустити ескалації, мовляв, "Зеленський запевнив, що все буде добре". Однак ніхто з них не проявляв стурбованості. Навпаки, скидалося на те, що після зустрічі з президентом бізнесмени виходили заспокоєними.

"Нам тоді ніхто не сказав, що буде повномасштабна війна. Навіть натяку не було! Ви думаєте, ми б так вальяжно і радісно виходили з Офісу тоді? Я б не витрачав часу на розмови під ОПУ чи якісь другорядні справи, а сім'ю вивозив би", – емоційно пригадав вечір 23 лютого один із відомих топменеджерів у розмові з журналістами.

Керівник ГУР МО Буданов відповів, чому на зустрічі з бізнесом він не озвучив інформацію розвідки про плани президента РФ Володимира Путіна.

"У них, на відміну від депутатів, немає доступу до держтаємниці, тому ми не могли все сказати. Але я досить прямо говорив, так що рівень загрози було нескладно зрозуміти", – сказав Буданов.

Більшість учасників зустрічі насправді не хотіли вірити у попередження голови ГУР, надаючи перевагу більш зручним заспокоєнням президента та інших силовиків. Це стосувалося навіть найбільш поінформованих людей країни.

Наприклад, олігарх Рінат Ахметов після зустрічі в Офісі президента поїхав не до аеропорту, а до лазні, де до глибокої ночі випускав пару і переконував друзів, що ніякої війни вранці не буде.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 194-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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